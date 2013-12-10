中国债市：新发福娃带动二级收益率续升，逆回购缺席影响暂不明显

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透上海12月10日 - 中国银行间债市稍长期限现券收益率周二续升，因偏弱市况下，再发的国开行团聚版“福娃”债结果高于预期，打击市场信心。而央行公开市场在七周后首次暂停七天期逆回购，并未对资金面产生明显影响，短券表现相对略强。
国家开发银行 周二招标的五期固息增发债(俗称“福娃债”)中，一、七和10年的收益率同时刷新年内高点，五期债的投标倍数均不到两倍。
华南一银行交易员称，尽管公开市场七天逆回购缺席，但财政存款投放等因素，致资金面稳势未变。在此情况下，短券表现相对略好，而七年国债等收益率则明显上行。
“短端看实际资金情况多些，所以还是长端(收益率)涨的多。”他指出。
剩余期限约6.86年的固息国债130020券 最新成交在4.64%，上日尾盘为4.55%。
继上周四暂停14天期逆回购操作后，央行公开市场周二又停做七天期逆回购，为七周来首次暂停；年底财政投放高峰期已至，短期资金供给较为充裕，在央行流动性管理态度仍相对谨慎的基调下，逆回购暂时淡出应属意料之中。
交易员并表示，明日财政部将续招标发行七年期国债，结果也值得关注。
财政部将于周三(11日)续发行280亿元人民币固息记账式国债，为今年第20期七年品种第二次续发。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.5427 4.4298
上日 3.5997 4.4889
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 4.2767/4.2167
国债参考率报价 4.0800/4.0122
金融债参考率报价 5.1544/5.0911 (完)
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(发稿 李宏薇; 审校 毕晓雯)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
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注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选