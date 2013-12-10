更新版 1-两岸金融：凯基证券称尚未与阿里巴巴正式洽商成立合资券商

(新增凯基证券回应)

路透台北12月10日 - 台湾媒体周二报导，中国大陆电子商务龙头阿里巴巴集团 与台湾开发金控 旗下凯基证券，中国设立合资券商展开接洽。但台湾凯基证券对此予以否认。

凯基证券副总经理盛嘉珍对路透表示，此事为媒体自行臆测。她进一步说明表示，凯基证券与阿里巴巴尚未正式洽谈各种合作的事宜，对此事未来发展并无预设的立场。

盛嘉珍说，在中国金融市场中，互联网的运用是很重要的趋势，凯基证券在中国的发展将不会放弃与各式各样与当地厂商的合作机会，也相当重视在中国找寻合作对象此事，尤其是两岸证券合作已进一步放宽，对合资成立证券商一事相当重视且将迅速处理，绝对不会放弃这个机会。

她也说，未来首选在上海成立合资券商，主要看中上海自贸区的特殊政策发展区域。

两岸证券主管机关在今年1月底召开首次的两岸证券监理平台会议，会后中国证监会对台湾送出利多，称将增加1,000亿人民币额度，专门用于台湾RQFII试点。两岸也将拉高彼此券商参股比例，及允许台资券商在试点区拥有全牌照业务。

台湾凯基证券隶属于开发金控 旗下，开发金周二收高0.69%报8.76台币。

经济日报周二报导指出，由于大陆证券市场网路下单占九成，若凯基证可与电商巨人阿里巴巴合资券商，对凯基证乃至母公司开发金控登陆发展，将如虎添翼。

经济日报引述凯基证券发言人、副总经理盛嘉珍表示，过去开发工银曾参与阿里巴巴集团的筹资活动，因而有互动，阿里巴巴是电子商务霸主，对于跨足证券领域的需求，与凯基证登陆合资券商的经营方向，可能不尽相同，凯基证会根据政策对合资券商的期望，规划适合的策略与缔结合资伙伴。

报导指出，大陆幅员辽阔，证券市场原本就是网路下单、电子交易天下，大陆券商也没有台湾所谓的〞营业员〞，证券商经纪业务做大，关键不在实体通路，而在网路，与已有广大客群基础的电商业者强强联手，有助登陆合资券商提早获利。