新闻稿：中国1-11月固定资产投资同比增长19.9%--国家统计局

分产业看，1-11月份，第一产业投资8509亿元，同比增长31.7%，增速比1-10月份加快1.1个百分点；第二产业投资167043亿元，增长17.3%，增速回落0.3个百分点；第三产业投资215730亿元，增长21.5%，增速回落0.1个百分点。第二产业中，工业投资164287亿元，增长17.9%，增速回落0.4个百分点；其中，采矿业投资12497亿元，增长12%，增速回落0.3个百分点；制造业投资134206亿元，增长18.6%，增速回落0.5个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资17585亿元，增长17.7%，增速加快0.5个百分点。 分地区看，1-11月份，东部地区投资181848亿元，同比增长18.4%，增速比1-10月份回落0.2个百分点；中部地区投资110117亿元，增长23%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资96588亿元，增长23.1%，增速回落0.1个百分点。 分登记注册类型看，1-11月份，内资企业投资369597亿元，同比增长20.7%，增速比1-10月份回落0.2个百分点；港澳台商投资9896亿元，增长8.6%，增速回落0.9个百分点；外商投资10003亿元，增长4.7%，增速回落0.1个百分点。 从项目隶属关系看，1-11月份，中央项目投资20632亿元，同比增长13.4%，增速比1-10月份加快5.3个百分点；地方项目投资370650亿元，增长20.2%，增速回落0.6个百分点。 从施工和新开工项目情况看，1-11月份，施工项目计划总投资836466亿元，同比增长17.9%，增速比1-10月份回落0.3个百分点；新开工项目计划总投资328420亿元，同比增长14.3%，增速回落0.1个百分点。 从到位资金情况看，1-11月份，到位资金433419亿元，同比增长20.2%，增速与1-10月份持平。其中，国家预算资金增长15.4%，增速比1-10月份回落0.9个百分点；国内贷款增长17%，增速加快0.7个百分点；自筹资金增长20.6%，增速加快0.4个百分点；利用外资下降5.2%，降幅扩大0.5个百分点；其他资金增长24.9%，增速回落2个百分点。（完） (整理 罗晟; 审校 林高丽)