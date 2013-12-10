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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 14:01 BJT

新闻稿：中国11月份社会消费品零售总额增长13.7%--国家统计局

路透北京12月10日 - 以下是中国国家统计局周二公布的“2013年11月份社会消费品零售总额增长13.7%”全文：

2013年11月份，社会消费品零售总额21012亿元，同比名义增长13.7%（扣除价格因素实际增长11.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额11055亿元，增长13.1%。1-11月份，社会消费品零售总额211320亿元，同比增长13.0%。 　　按经营单位所在地分，11月份，城镇消费品零售额18204亿元，同比增长13.6%；乡村消费品零售额2808亿元，增长14.8%。1-11月份，城镇消费品零售额182637亿元，同比增长12.8%；乡村消费品零售额28683亿元，增长14.5%。 　　按消费形态分，11月份，餐饮收入2314亿元，同比增长9.4%；商品零售18698亿元，增长14.3%。1-11月份，餐饮收入22913亿元，同比增长9.0%；商品零售188407亿元，增长13.5%。 　　在商品零售中，11月份，限额以上企业（单位）商品零售额10284亿元，增长14.3%。1-11月份，限额以上企业（单位）商品零售额98868亿元，增长12.5%。（完） (发稿 罗晟; 审校 曾祥进)
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