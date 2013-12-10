新闻稿：中国11月份社会消费品零售总额增长13.7%--国家统计局

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透北京12月10日 - 以下是中国国家统计局周二公布的“2013年11月份社会消费品零售总额增长13.7%”全文：
2013年11月份，社会消费品零售总额21012亿元，同比名义增长13.7%（扣除价格因素实际增长11.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额11055亿元，增长13.1%。1-11月份，社会消费品零售总额211320亿元，同比增长13.0%。 按经营单位所在地分，11月份，城镇消费品零售额18204亿元，同比增长13.6%；乡村消费品零售额2808亿元，增长14.8%。1-11月份，城镇消费品零售额182637亿元，同比增长12.8%；乡村消费品零售额28683亿元，增长14.5%。 按消费形态分，11月份，餐饮收入2314亿元，同比增长9.4%；商品零售18698亿元，增长14.3%。1-11月份，餐饮收入22913亿元，同比增长9.0%；商品零售188407亿元，增长13.5%。 在商品零售中，11月份，限额以上企业（单位）商品零售额10284亿元，增长14.3%。1-11月份，限额以上企业（单位）商品零售额98868亿元，增长12.5%。（完） (发稿 罗晟; 审校 曾祥进)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选