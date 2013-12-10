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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 14:05 BJT

新闻稿：中国11月规模以上工业增加值同比增长10.0%--国家统计局

路透北京12月10日 - 以下是中国国家统计局周二公布的“2013年11月份规模以上工业增加值增长10.0%”的全文：

2013年11月份，规模以上工业增加值同比实际增长10.0 %（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比10月份回落0.3个百分点；从环比看，11月份比上月增长0.76%。1-11月，规模以上工业增加值同比增长9.7%。

分经济类型看，11月份，国有及国有控股企业增加值同比增长9.1%，集体企业增长2.4%，股份制企业增长11.1%，外商及港澳台商投资企业增长9.5%。 　　分三大门类看，11月份，采矿业增加值同比增长5.6%，制造业增长11.0%，电力、燃气和水的生产和供应业增长6.9%。 　　分行业看，11月份，41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中，纺织业增长8.2%，化学原料和化学制品制造业增长12.4%，非金属矿物制品业增长11.3%，黑色金属冶炼和压延加工业增长7.8%，通用设备制造业增长9.9%，汽车制造业增长20.3%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长10.3%，电气机械和器材制造业增长12.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.3%，电力、热力的生产和供应业增长6.1%。 　　分地区看，11月份，东部地区增加值同比增长9.2%，中部地区增长11.6%，西部地区增长10.0%。 　　分产品看，11月份，464种产品中有307种产品同比增长。其中，发电量4392亿千瓦时，同比增长6.8%；钢材9032万吨，增长10.0%；水泥22372万吨，增长10.0%；十种有色金属365万吨，增长13.7%；乙烯150万吨，增长15.4%；汽车228.4万辆，增长25.6%；轿车127.1万辆，增长19.9%；原油加工量4017万吨，下降0.6%。 　　11月份，工业企业产品销售率为97.6 %，比上年同期下降0.4个百分点。工业企业实现出口交货值10383亿元，同比名义增长5.8%。（完） (整理 罗晟; 审校 林高丽)
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