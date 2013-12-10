中国汽车：11月汽车销量同比增长14.1%至204.39万辆--中汽协

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透北京12月10日 - 中国汽车工业协会周二公布数据称，11月份国内汽车销量同比增长14.4%至204.39万辆。
作为全球最大汽车市场的中国今年表现不俗，1-11月汽车累计销量同比增长13.5%。
中汽协年初时预计全年汽车销量同比增长7%。2012年中国销售汽车1,930.64万辆，同比增长4.33%。
中汽协网站显示，中国今年11月生产汽车213.43万辆。（完） (发稿 张胜男; 审校 黄凯)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。