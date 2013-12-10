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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 14:16 BJT

中国汽车：11月汽车销量同比增长14.1%至204.39万辆--中汽协

路透北京12月10日 - 中国汽车工业协会周二公布数据称，11月份国内汽车销量同比增长14.4%至204.39万辆。

作为全球最大汽车市场的中国今年表现不俗，1-11月汽车累计销量同比增长13.5%。

中汽协年初时预计全年汽车销量同比增长7%。2012年中国销售汽车1,930.64万辆，同比增长4.33%。

中汽协网站显示，中国今年11月生产汽车213.43万辆。（完） (发稿 张胜男; 审校 黄凯)
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