韩国汇市：韩元兑美元近收平，投资者因担忧当局干预汇市而保持谨慎

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透首尔12月10日 - 韩国韩元兑美元 周二收盘几无变动，因围绕韩国当局可能干预汇市抑制本币升值的担忧让投资者保持谨慎。
韩元兑美元 本地市场收报1,052.2，周一收报1,053.0。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选