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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 14:09 BJT

韩国汇市：韩元兑美元近收平，投资者因担忧当局干预汇市而保持谨慎

路透首尔12月10日 - 韩国韩元兑美元 周二收盘几无变动，因围绕韩国当局可能干预汇市抑制本币升值的担忧让投资者保持谨慎。

韩元兑美元 本地市场收报1,052.2，周一收报1,053.0。(完)

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