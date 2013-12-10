《焦点》中国经济平稳运行，政策面料“稳”字当先

采写 北京中文部；撰写 乔艳红

路透北京12月10日 - 中国11月工业和投资增速略有回落但基本在市场预期之中，宏观经济平稳放缓趋势更加明确。而零售销售创下年内高位表明终端需求依然强劲，为经济平稳运行奠定良好基础。

目前通胀温和可控、经济运行保持平稳，都为明年推进改革提供空间。业内人士预计未来宏观政策仍会保持连续性和稳定性，更加专注于改革谋发展。

“经济平稳回落的趋势更加明确，缓解了对经济大幅下滑的担心。终端需求如汽车等继续保持，零售数据不错，是支撑经济增长的重要动力，”国泰君安宏观分析师汪进称。

他并指出，投资的确低于预期，但很难说是不是趋势，很可能下滑之后会维持一个平稳的走势，毕竟基建和地产投资表现还是不错。他预计明年经济增速可能在7.5%左右。

中国国家统计局周二公布，11月工业增加值同比增长10%，1-11月固定资产投资同比增长19.9%，均略低于路透调查预估中值10.1%和20%，亦不及上月的10.3%和20.1%；11月社会消费品零售总额同比增长13.7%，为年内最高水平。

“无论是投资还是工业增速都较前期略有回落，尤其投资增幅滑落到20%以下，显示经济上行的动力不足，”中国国际经济交流中心研究员王军评价称，“总体数据仍处于平稳运行区间的下沿，经济运行态势保持平稳，这为明年推动改革提供了空间，”

他预计宏观政策仍会持续连续性和稳定性，明年GDP增长目标料维持在7.5%左右。

据新华社报导，备受关注的中共中央经济工作会议已经在周二开幕，将对明年的宏观经济政策定调，并部署工作任务。而此前召开的中共中央政治局会议已提出，明年将保持政策连续性和稳定性，并强调走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划。

基本符合预期的宏观数据，并未给金融市场带来太多扰动。中国股市沪综指 收盘近持平，报2,237点；人民币/美元 尾盘最新报6.0714元人民币。

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**政策面料保持稳定**

此前出炉的11月数据显示，中国通胀依然温和可控，出口受欧美经济好转带动大幅增长。再加上零售销售保持旺盛，工业和投资平稳运行，这些都为步入深水区的中国改革奠定良好基础。

“工业整体在10%左右还是不错，而且从水泥和钢铁产量来看还是在扩张阶段，并不是全面的回调，”交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟称，“消费13.7%也很强劲，消费的潜能还是有的。”

而且他预计，随着中西部崛起和新型城镇化推进，未来中国基建和房地产投资仍有很大空间，未来投资增速仍有望保持在20%以上。

“政府已经很明确了，就是保持经济在合理的区间运行，肯定不会大规模刺激，”唐建伟称，“在这种背景下，经济增速不会低到哪里去，确实是要踏踏实实促改革、调结构。”

中国社会科学院周二发布中国经济形势分析与预测蓝皮书，预计今年中国国内生产总值（GDP）增长7.7%，2014年经济增速7.5%左右，继续处于经济运行合理区间。

首创证券研究所副所长王剑辉指出，消费比较稳定偏好和“双十一”有一定关系，但更主要是由于投资减少了，国家有更多促进消费的政策；到明年消费仍不能成为拉动中国经济增长的火车头，但会成为经济增长的一个稳定因素。

“预计明年一季度前宏观政策都不会有变化。从已经召开的政治局经济工作会议上也没有看到有改变的意图，”他并预计中央经济工作会议对明年的宏观政策定调，也将延续此前的稳定、微调为主，货币政策大体上仍将维持中性偏紧。