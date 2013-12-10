更正-日本股市：脱离一周高点小幅收低，仍有望创下40多年来最佳年度表现

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
(更正：因中文译文有误，标题中“收升”应为“收低”)
路透东京12月10日 - 日本股市日经指数周二从一周高点拉回，因投资者在年底前锁定获利。指标股指今年料创下40多年来最大年度涨幅。
日经指数 收低0.3%报15,611.31点。该指数周一上扬2.3%，为三个月来最大单日升幅，受日圆下滑提振。美国发布良好的就业报告提升美联储很快开始缩减购债的预期，打压日圆。
东征股价指数 收盘微升0.1%至1,256.33点，成交量为21.4亿股，略高于周一的21.1亿。
在日本政府大规模财政与货币刺激政策的推动下，日经指数今年已上涨50%，在主要发达市场中表现最佳。如果年底前能维持这一涨幅，将创下日经指数自1972年以来的最佳年度表现。(完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选