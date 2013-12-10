更正-日本股市：脱离一周高点小幅收低，仍有望创下40多年来最佳年度表现

(更正：因中文译文有误，标题中“收升”应为“收低”)

路透东京12月10日 - 日本股市日经指数周二从一周高点拉回，因投资者在年底前锁定获利。指标股指今年料创下40多年来最大年度涨幅。

日经指数 收低0.3%报15,611.31点。该指数周一上扬2.3%，为三个月来最大单日升幅，受日圆下滑提振。美国发布良好的就业报告提升美联储很快开始缩减购债的预期，打压日圆。

东征股价指数 收盘微升0.1%至1,256.33点，成交量为21.4亿股，略高于周一的21.1亿。