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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 15:42 BJT

《分析》美国当局盯上LME仓储政策，交易商担心风险转移铝库存

**英国和美国**

对交易商来说，现在的问题在于美国监管机构的行动是否会深化LME已提出的改革，尤其是CFTC将会施加何种压力。CFTC在全球对基准利率的调查上起到了推波助澜的作用。

CFTC率先于7月对仓储问题展开调查，向仓储公司和其东家发出传票，其中包括嘉能可和华尔街几家最大的银行。美国司法部还在继续关注此事。

交易商和法律专家表示，CFTC或许会透过2001年时批准允许LME在美国营运的“无异议(no-action)”函，来宣称拥有某些管辖权。

LME和CFTC都不愿置评。

专家们表示，这将是史无前例的情况。

LME本身已采取行动，提议进行成立136年以来最大刀阔斧的改变，在英国FCA看来，这是LME朝提高透明度迈出的一步。

但在美国的终端用户则认为，这样的改变远远不够，要求进一步缩减等候的时间，即使LME已表示这样并不可行。

“LME无法再多做什么，但CFTC仍令人忧心，”一位LME圈内会员的资深主管表示。(完) (编译 李春喜/朱晓军/李婷仪/戴素萍 审校 隋芬/王翔琼/白云)
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