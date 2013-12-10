《分析》美国当局盯上LME仓储政策，交易商担心风险转移铝库存

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
**英国和美国**
对交易商来说，现在的问题在于美国监管机构的行动是否会深化LME已提出的改革，尤其是CFTC将会施加何种压力。CFTC在全球对基准利率的调查上起到了推波助澜的作用。
CFTC率先于7月对仓储问题展开调查，向仓储公司和其东家发出传票，其中包括嘉能可和华尔街几家最大的银行。美国司法部还在继续关注此事。
交易商和法律专家表示，CFTC或许会透过2001年时批准允许LME在美国营运的“无异议(no-action)”函，来宣称拥有某些管辖权。
LME和CFTC都不愿置评。
专家们表示，这将是史无前例的情况。
LME本身已采取行动，提议进行成立136年以来最大刀阔斧的改变，在英国FCA看来，这是LME朝提高透明度迈出的一步。
但在美国的终端用户则认为，这样的改变远远不够，要求进一步缩减等候的时间，即使LME已表示这样并不可行。
“LME无法再多做什么，但CFTC仍令人忧心，”一位LME圈内会员的资深主管表示。(完) (编译 李春喜/朱晓军/李婷仪/戴素萍 审校 隋芬/王翔琼/白云)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。