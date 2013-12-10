中国金融：银监会拟规范银行保理业务，避免借银行保理放贷

路透北京12月10日 - 在赊账贸易中广为运用的保理业务因为存在变相贷款融资隐患而被监管层规范，中国银监会公布《商业银行保理业务管理暂行办法》并公开征求意见，除要求真实交易背景外，还要求商业银行授信管理、全流程控制。

银监会网站周二刊发新闻稿称，由于目前保理业务最主要的风险集中在保理融资业务，一些银行存在借保理融资之名叙做一般性贷款、放松融资审查等问题。《办法》对保理融资的业务流程进行了规范，着重对单保理融资提出审慎管理要求。

“单保理融资中，商业银行除应严格审核基础交易的真实性，还需确定卖方或买方一方比照流动资金贷款进行授信管理，严格受理与调查、风险评价与评估、支付和监测等全流程控制。”《办法》第十六条规定。

保理业务，是指以债权人转让其应收账款为前提，集应收账款催收、管理、坏账担保及融资于一体的综合性金融服务，通常用于企业贸易活动。按照参与保理服务的保理机构个数，可分为单保理和双保理。单保理是由一家保理机构单独为买卖双方提供保理服务。双保理是由两家保理机构分别向买卖双方提供保理服务。

《办法》并称，商业银行应将保理业务纳入统一授信管理，并根据各类保理业务的风险类别，对卖方融资风险、买方付款风险和保理机构风险分别进行专项管理。商业银行应建立全行统一的保理业务授权管理体系，由总行自上而下实施授权管理，不得办理未经授权或超授权的保理业务。

《办法》表示，双保理业务中，商业银行应对合格买方保理机构制定准入标准，对于买方保理机构为非银行机构的应采取名单制管理，并制定严格的准入准出标准与程序。

目前在中国保理业务市场，由银监会监管的银行保理占据主流，商务部监管的商业保理机构处于发展初期。而商务部也希望建立商业保理行业统计制度，规范快速增长的商业保理业务。

上证报此前报导援引的数据显示，2012年中国国际和国内保理业务量折合逾2.85万亿元人民币，同比增速超25%；由银行提供的保理服务占据最为重要的份额。

近年来银行保理融资业务发展较快，其中尤以卖方单保理增长最为迅速，一些银行存在借保理融资之名，办理一般性贷款之实，放松融资审查等问题。