《SAFT专栏》信贷再度泛滥，往日梦魇隐现

**银行会如何？**

当然，我们都知道是什么造成这种情况--量化宽松。采行量化宽松的央行以新创造出的资金，买进安全资产，希望逼得投资人转向更多风险投资。这种作法的设想是，投资人手上有现金需要投资，而政府公债的利率又极低，投资人就会向高风险高报酬的工具靠拢。只要持续这样做的时间够久，以买进更多债券代替利率工具的做法，就显得不仅是合理，甚至是很聪明的一招。

传统上，银行业者的融资成本都能够比非金融业便宜20-30%，但在金融危机期间，这个融资优势荡然无存。

毕竟在危机期间，如果一家银行也无法便宜借到资金，它哪里还能放款呢？

如今，银行业者虽然不必再像2011年那样被迫支付高出100-150%的成本，但以全球来看，它们仍然处于较不利的地位。美国银行业的融资成本和非金融业差不多，欧元区银行要多付10%，英国的银行要多付40%。

这俨然是投资人承认他们仍然担心银行不太可靠，或是担心政府为金融体系撑腰的承诺强度。

无怪乎，当你去看看穆迪及惠誉对银行的“个体”评级，也就是在没有外部政府协助下的违约机率时，你会发现这两家评等机构都认为目前银行业的风险比金融危机爆发前的2007年年中时更糟。

等到利率调升时，麻烦就会开始。投资人承担风险的意愿将更低，信贷情况因而更紧缩，导致安全边缘的借款户违约。接着是连串的恶性循环。

别忘了，公开市场的反应速度极快，如果公开市场无情地对待借款户，那么银行自己也会开始面对质疑。

以往经验中，在信贷紧缩周期时，银行业者确实会收紧信贷，但比起非金融业者，银行至少还享有融资及保护方面的优势。如果现在银行已经被认定是风险更大，很难想像等到环境变差时这种看法会有所改观。

对于银行贷款的需求将会大增，但是借钱给银行的人恐怕会缩手，要求获得更高的融资报酬。政府也会面临压力，必须作出更加明确承诺支撑银行这个不讨好的决定。