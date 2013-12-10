全球金融：Valiant成首个与美国合作，调查美客户避税问题的瑞士银行

路透苏黎世12月10日 - 瑞士Valiant Holding 表示将与美国官方合作，调查美国富人通过海外隐藏账户避税的行为。这是瑞士首家答应与美方合作的银行。

该瑞士区域性银行表示，将参加瑞士和美国两国政府牵线的调查计划，因其不能肯定该银行所有美国客户都支付了税款。

Valiant在周一晚间公布的声明中称，“美国调查的成本不会以任何方式影响我行的财务稳定性。该决定也不会危及不变股息的发放。”

Valiant在内部评估中称，从未积极寻找美国客户或拜访美国人而争取业务。该银行称，其客户中美国人占比不足0.1%。(完)