全球金融：Valiant成首个与美国合作，调查美客户避税问题的瑞士银行

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透苏黎世12月10日 - 瑞士Valiant Holding 表示将与美国官方合作，调查美国富人通过海外隐藏账户避税的行为。这是瑞士首家答应与美方合作的银行。
该瑞士区域性银行表示，将参加瑞士和美国两国政府牵线的调查计划，因其不能肯定该银行所有美国客户都支付了税款。
Valiant在周一晚间公布的声明中称，“美国调查的成本不会以任何方式影响我行的财务稳定性。该决定也不会危及不变股息的发放。”
Valiant在内部评估中称，从未积极寻找美国客户或拜访美国人而争取业务。该银行称，其客户中美国人占比不足0.1%。(完)
(编译 田建华; 审校 徐文焰)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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