韩国债市：公债价格近收平，市场缺乏新的方向指引

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透首尔12月10日 - 韩国公债价格周二收盘近持平，由于欠缺新消息来为市场确立明确方向，投资人选择不进行大的押注。
指标10年期政府公债收益率(殖利率)收升0.7个基点，三年期公债12月期约收高0.01点。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.52 105.51
10年期公债收益率 3.690% 3.683%
五年期公债收益率 3.347% 3.343%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 张涛)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选