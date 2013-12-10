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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 15:02 BJT

韩国债市：公债价格近收平，市场缺乏新的方向指引

路透首尔12月10日 - 韩国公债价格周二收盘近持平，由于欠缺新消息来为市场确立明确方向，投资人选择不进行大的押注。

指标10年期政府公债收益率(殖利率)收升0.7个基点，三年期公债12月期约收高0.01点。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.52 105.51

10年期公债收益率 3.690% 3.683%

五年期公债收益率 3.347% 3.343%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 张涛)
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