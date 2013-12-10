中国棉花：中国严打企业掺混外棉交储牟利

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透北京12月10日 - 中国又有两家棉花加工商被禁止向国储库销售棉花。中国正在加强整治，因怀疑部分企业通过掺混外棉与国棉，利用价格较低的外棉牟利。
行业中将这种非法操作称作“转圈棉”。企业藉此可以赚取外棉与国储棉之间的巨大价差。
本次严打意味着对棉花加工企业加强审查，若造成进口减少，可能会打压全球棉价 。
今年是中国连续第三年实施国家收储政策，收储价为每吨20,400元人民币(3,300美元)，较洲际交易所(ICE)美国期棉3月指标合约 高出88%。中国制定较高收储价旨在支持国内棉农。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选