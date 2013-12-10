台湾债市：10年券殖利率连三日收跌，年底作帐行情隐隐浮现

* 10年期公债殖利率连三日收跌 * 殖利率曲线缓下，疑年底作帐行情提前布局 * 10年券明日殖利率区间估1.64-1.68% 路透台北12月10日 - 台湾指标10年期公债102/10 殖利率周二连续第三天 收跌，三个交易日走低6.05基点。交易商表示，美国10年指标公债在亚洲时段微涨，加上本 地银行的年底作帐行情隐隐浮现，令10年券殖利率在极清淡交投中走低，本周其他交易日料 量缩而殖利率稳中偏下。 交易员指出，虽然下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)开会在即，但市场一般预估其 前瞻性指引或进一步降低升息的失业率门槛，这使得即使明年3月FED有机会小幅缩减购债规 模，市场亦不会太过担心，转而关注年底的债券评价，部分买盘在少量交投中引导利率缓下 。 〞今年算是台债的空头年，年底要评价了，大部分的交易员都希望就算没有赢也不要输 那么惨。〞一位银行交易员表示。 台湾10年债今日收盘报1.6620%，盘中低位1.6600%为约一周半低位，前低在11月29日报 1.6450%。10年债今年殖利率高低位差距高达约60基点，特别是今年5月美联储主席贝南克抛 出QE(量化宽松)退场的议题以来，台湾10年债殖利率一路飙升至1.755%的高位，当前仍在高 档震荡。 根据路透上周五访查的21家一级市场交易商，其中18家认为美联储开始缩减购债的时间 不迟于3月。 美国公债价格周一上扬，受助两次美联储购债操作，但之后回吐多数涨幅，因交易商关 注本周的新债供应。指标10年期公债 升9/32，收益率报2.85%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -0.10 1.0740 1.0710-1.0740 4.5 10 102/10 -1.22 1.6620 1.6600-1.6700 17.5 交易员指出，年底前市场交投一向清淡，追价意愿也不会太强，但考量年底的作帐行情 ，已可见盘面除有成交的五年、10年及20年殖利率均缓步下移外，30年券102/9A02109=TWO 今日虽未成交，殖利率报价也来到2.3700/2.3001之间，亦有下移迹象，显见部分交易商尝 试压制殖利率曲线平稳趋下，以利评价。 另一证券商交易员指出，12月公债供给量低，资金量充沛，且交投清淡，有利多头发动 攻击，带动殖利率小幅趋下，料10年债利率年底前将不会再越过今年高位的1.75%附近，至 于能否持续下滑，仍需看美债殖利率的变化，以及FED会议是否出现变数。 市场认为，台债10年券殖利率要能跌破近期区间，须看美债是否能回到2.5-2.6%的此前 相对偏多位置。美债10年券亚洲午后报价约在2.8389/2.8371间。 〞FED一般预料是不会对市场造成太大影响，我觉得反而要看一下圣诞前外资资金是不 是有一波撤出。〞一位证券商交易员说。 周一柜买中心的资料显示，10年公债102/10期前三大持券者持券合计为34%，与上日持 平；前十大持券者持券比也同样维持在57%。 本周全球重要经济数据以及事件分别有： 周二：意大利第三季GDP终值； 周三：新西兰央行利率决定； 周四：澳洲11月就业人口和失业率、欧元区10月工业生産、美国一周初请失业金人数、 美国11月零售销售、韩国央行公布利率决议、瑞士央行举行货币政策会议、新西兰央行货币 政策声明和利率决定； 周五：欧元区第三季就业人口、美国一周ECRI经济领先指标。 30 102/9 没有成交 20 102/8 2.0540 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6620 5 102/11 1.0740 2 102/7 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)