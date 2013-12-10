美国个股：通用汽车称尚未决定是否撤出澳洲，澳洲政府要求解释

路透墨尔本12月10日 - 美国通用汽车 周二表示，尚未决定是否在2016年之后停止在澳洲的汽车生产业务。澳洲政府对这一表态作出愤怒回应，要求通用汽车澄清其计划。

澳洲汽车产业多年来由于受到成本飙升、澳元走强、进口价格低廉和出口乏力的冲击，对于政府扶持的依赖有增无减。

日本三菱汽车 于2008年撤出澳洲市场，福特汽车 也在5月宣布，将于2016年10月关闭澳洲的两家汽车厂。

外界普遍担心，如果通用汽车旗下的GM Holden撤出澳洲，那么丰田汽车 也会紧随其后，从而导致国内整个汽车行业的崩溃。目前该行业员工超过40,000人，并有150家供应商。

“澳洲政府认为，GM Holden必须立即解释清楚其未来的发展意向，并解释该公司对旗下澳洲制造业务有何打算。”澳洲代理总理特拉斯表示。

Holden在澳洲市场占据10%的份额，2012年亏损1.53亿澳元，雇员数量接近4,000人。(完)