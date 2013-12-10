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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 15:29 BJT

中国期市：沪铜收创近一个月高位，受经济稳健及现货需求坚挺支撑

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1402     51,100      0.39      245,828 
         黄金(au)     1406     249.25      0.95      178,186 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,716     -0.03    1,661,188 
         橡胶 (ru)    1405     19,795      0.18      216,966 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,378      0.27    1,743,908 
         豆油 (y)     1405      7,228     -0.03      854,764 
         焦炭 (j)     1405      1,618     -0.12      224,976 
 郑商所  白糖 (sr)    1405      4,894     -0.55      566,128 
         棉花 (cf)    1405     18,805     -0.16       69,440 
 中金所  沪深300(if)  1312    2,462.0     -0.06       91,767 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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