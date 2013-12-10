中国期市：沪铜收创近一个月高位，受经济稳健及现货需求坚挺支撑

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1402 51,100 0.39 245,828 黄金(au) 1406 249.25 0.95 178,186 螺纹钢 (rb) 1405 3,716 -0.03 1,661,188 橡胶 (ru) 1405 19,795 0.18 216,966 大商所 豆粕 (m) 1405 3,378 0.27 1,743,908 豆油 (y) 1405 7,228 -0.03 854,764 焦炭 (j) 1405 1,618 -0.12 224,976 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,894 -0.55 566,128 棉花 (cf) 1405 18,805 -0.16 69,440 中金所 沪深300(if) 1312 2,462.0 -0.06 91,767 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)