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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市卖超887亿韩元

路透首尔12月10日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超887亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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12月10日 -88.7 88.0 -0.9

12月 9日 83.3 80.8 -165.7

12月 6日 -76.7 40.7 30.1

12月 5日 -336.9 53.5 258.1

12月 4日 -337.9 161.1 298.5

12月 3日 -50.0 -168.4 224.9

12月 2日 53.6 -225.0 177.2

11月29日 89.2 -49.0 -52.7

11月28日 162.6 269.2 -417.6

11月27日 43.4 107.3 -101.0

11月26日 9.4 20.2 -36.1

11月25日 84.8 74.0 -143.8

11月22日 -23.2 104.6 -83.4

11月21日 -229.3 -56.1 255.1

11月20日 86.7 -107.4 100.4

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本月以来 -753.3 30.7 822.2

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今年以来 4,360.7 1,830.1 -4,156.0

---------------------------------------------(完)
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