表格：外资在韩国股市卖超887亿韩元

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透首尔12月10日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超887亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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12月10日 -88.7 88.0 -0.9
12月 9日 83.3 80.8 -165.7
12月 6日 -76.7 40.7 30.1
12月 5日 -336.9 53.5 258.1
12月 4日 -337.9 161.1 298.5
12月 3日 -50.0 -168.4 224.9
12月 2日 53.6 -225.0 177.2
11月29日 89.2 -49.0 -52.7
11月28日 162.6 269.2 -417.6
11月27日 43.4 107.3 -101.0
11月26日 9.4 20.2 -36.1
11月25日 84.8 74.0 -143.8
11月22日 -23.2 104.6 -83.4
11月21日 -229.3 -56.1 255.1
11月20日 86.7 -107.4 100.4
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本月以来 -753.3 30.7 822.2
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今年以来 4,360.7 1,830.1 -4,156.0
---------------------------------------------(完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选