路透基点：Eisa控股1.5亿美元再融资案敲定五家银行参贷--RLPC

路透香港12月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息称，Eisa控股有限公司的1.5亿美元五年期定期贷款案已结案，敲定五家银行参贷。

牵头行兼簿记行为第一商业银行(承贷5,000万美元)、国泰世华商业银行(3,500万美元)和台湾中小企业银行(3,000万美元)。

参贷银行还包括玉山银行(2,000万美元)和大众银行(1,500万美元)。

签约将在12月19日进行。

该贷款较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码280个基点。如果TAIFX与Libor之间的利差超过45基点，则借款人将支付超额利率部分。

承贷3,000万美元或以上的银行，可获得40个基点的前端费以及牵头行和簿记行头衔。承贷1,500-2,900万美元的银行，获得20个基点的费用以及协办行头衔。

贷款有20个基点的承诺费；平均年限为3.25年，分八次等额偿还，每半年还款一次。

贷款由公司董事长Hsu Kun-Tai和母公司Redwood International Group提供担保。此外，Eisa、母公司Redwood International和子公司上海宏汇置业的股份也提供抵押担保。

所筹资金将为2012年7月签署的1亿美元五年期定期贷款提供再融资。2012年那笔贷款的利率在第一年为较Libor加码350个基点，第二年为加码375个基点，第三年加码400个基点，第四年加码425个基点，第五年加码450个基点。

借款方主要在中国大陆从事房地产业务。

Eisa控股有限公司是台湾笔记本电脑供应商Clevo及Clevo大陆IT商场品牌百脑汇的关联公司。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)