敬告客户：《市场讯号》中国央行抑制外储扩张意图增添利率汇率共振风险--PDF版本****

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
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路透北京12月10日 - 人民币兑美元汇率 CNY=CFXS 近日冲关夺隘连创历史新高，似乎正在践行中国监管层关于外汇储备已超过最优水平的对外宣言。这也预示着中国外汇政策将更倾向储备“数量控制”，松绑“价格防线”，进而开启资本项目进一步开放及汇率更自由波动的大幕。
如果中国不再青睐外汇储备扩张，将会改变央行货币发行主渠道，从而对中国金融体系产生巨大影响。作为央行货币发行主渠道，通过对冲外汇流入而投放资金总规模至今已近26万亿元人民币，几乎与央行基础货币总额相当。
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路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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