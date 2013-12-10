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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 15:26 BJT

****敬告客户：《市场讯号》中国央行抑制外储扩张意图增添利率汇率共振风险--PDF版本****

亲爱的客户，您好！

路透北京12月10日 - 人民币兑美元汇率 CNY=CFXS 近日冲关夺隘连创历史新高，似乎正在践行中国监管层关于外汇储备已超过最优水平的对外宣言。这也预示着中国外汇政策将更倾向储备“数量控制”，松绑“价格防线”，进而开启资本项目进一步开放及汇率更自由波动的大幕。

如果中国不再青睐外汇储备扩张，将会改变央行货币发行主渠道，从而对中国金融体系产生巨大影响。作为央行货币发行主渠道，通过对冲外汇流入而投放资金总规模至今已近26万亿元人民币，几乎与央行基础货币总额相当。

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