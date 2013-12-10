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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 15:38 BJT

《汇市简讯》欧元/美元买单在1.3730和1.3700-10

0717GMT

* 欧元/美元卖单在1.3770和1.3790-00

* 美元/日圆买单位于103.00、102.80-85和102.50-60

* 美元/日圆障碍位103.50，卖单位于103.65-70和103.85-00

* 欧元/日圆买单在141.70-80、141.30-40、141.20和141.00

* 欧元/日圆卖单在142.20-30和142.40-50，停止单位于上方

* 欧元/美元行权价在1.37、1.3720和1.3750的期权到期，美元/日圆行权价在103.50和103.10的期权到期。(完)

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