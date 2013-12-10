《汇市简讯》欧元/美元买单在1.3730和1.3700-10

* 欧元/美元卖单在1.3770和1.3790-00

* 欧元/日圆买单在141.70-80、141.30-40、141.20和141.00

* 欧元/日圆卖单在142.20-30和142.40-50，停止单位于上方

* 欧元/美元行权价在1.37、1.3720和1.3750的期权到期，美元/日圆行权价在103.50和103.10的期权到期。(完)