《汇市简讯》欧元/美元买单在1.3730和1.3700-10

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
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* 欧元/美元卖单在1.3770和1.3790-00
* 美元/日圆买单位于103.00、102.80-85和102.50-60
* 美元/日圆障碍位103.50，卖单位于103.65-70和103.85-00
* 欧元/日圆买单在141.70-80、141.30-40、141.20和141.00
* 欧元/日圆卖单在142.20-30和142.40-50，停止单位于上方
* 欧元/美元行权价在1.37、1.3720和1.3750的期权到期，美元/日圆行权价在103.50和103.10的期权到期。(完)
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路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选