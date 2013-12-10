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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 16:59 BJT

台湾汇市：台币收贬结束二日连升，美元实需买盘不少

* 台币汇价收贬结束连二日升值
    * 美元买盘不少
    * NDF市场美元/台币折价趋深

    路透台北12月10日 - 台币兑美元 周二收贬，结束先前连二日升值。汇银人士
指出，尽管韩元 维持高档震荡，但台币汇价受到经济疲弱及忧虑央行干预的影响，走
势弱于韩元。
    
    汇银人士认为，台币海外NDF市场与亚币走势类似，现汇市场则受到央行或干预的心理
影响，升势迟滞，他们并认为，尽管韩元日前升至28个月的高位，目前则忧虑央行的干预而
盘整，但台币现汇市场的升幅短期内也料难以突破29.5。    
    
    〞美元买盘一直都有...例如军款、油款、进口商什么的。〞一小型外商银行交易员表
示。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币的折价则与韩元的强势亦步
亦趋，美元/台币一个月天期的折价幅度再度扩大，六个月期报价在-0.285/-0.255；一个月
期远汇 尾盘报价来到29.480/29.498，上日尾盘则收报29.460。   
    
    他们认为，央行在市场一直寻找美元的买盘，油款、进口商等等都有进场。央行虽然不
是直接干预，但这也是央行关切市场的方式之一。此外，台币本波升势远不如韩元，目前台
币的水位实在也没有干预的必要。
    
     韩国韩元兑美元 周二收盘几无变动，因围绕韩国当局可能干预汇市抑制本币升
值的担忧让投资者保持谨慎。 
     
    今日台币实质交易区间主要在29.55-29.58，上日交投则在29.540-29.580。
     
     台湾股市周二狭幅盘整，大盘加权股价指数 于昨日一度突破两年四个月盘中高
点后，今日则在不到40点区间内震荡，成交量也较上日小幅萎缩 外资周二在台
股买超52.95亿台币，连二日买超。 
     
    本周全球重要经济数据以及事件分别为： 
    周二：美国10月批发(趸售)库存；
    周三：新西兰央行利率决定
    周四：美国11月进出口物价、一周初请失业金人数、11月零售销售；韩国央行公布利率
决议瑞士央行举行货币政策会议；
    周五：美国PPI；美国一周ECRI经济领先指标。
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                         报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司  29.635      29.630    29.551-29.635   29.630     5.69    5.75
                                                                          
 元太外汇经纪公司  29.625      29.625    29.555-29.625   29.625     1.95    2.77
                                                                          
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.080/-0.070       -0.060/-0.050
 美元/台币六个月期         -0.285/-0.255       -0.255/-0.225
 (完)
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