台湾汇市：台币收贬结束二日连升，美元实需买盘不少

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
* 台币汇价收贬结束连二日升值 * 美元买盘不少 * NDF市场美元/台币折价趋深 路透台北12月10日 - 台币兑美元 周二收贬，结束先前连二日升值。汇银人士 指出，尽管韩元 维持高档震荡，但台币汇价受到经济疲弱及忧虑央行干预的影响，走 势弱于韩元。 汇银人士认为，台币海外NDF市场与亚币走势类似，现汇市场则受到央行或干预的心理 影响，升势迟滞，他们并认为，尽管韩元日前升至28个月的高位，目前则忧虑央行的干预而 盘整，但台币现汇市场的升幅短期内也料难以突破29.5。 〞美元买盘一直都有...例如军款、油款、进口商什么的。〞一小型外商银行交易员表 示。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币的折价则与韩元的强势亦步 亦趋，美元/台币一个月天期的折价幅度再度扩大，六个月期报价在-0.285/-0.255；一个月 期远汇 尾盘报价来到29.480/29.498，上日尾盘则收报29.460。 他们认为，央行在市场一直寻找美元的买盘，油款、进口商等等都有进场。央行虽然不 是直接干预，但这也是央行关切市场的方式之一。此外，台币本波升势远不如韩元，目前台 币的水位实在也没有干预的必要。 韩国韩元兑美元 周二收盘几无变动，因围绕韩国当局可能干预汇市抑制本币升 值的担忧让投资者保持谨慎。 今日台币实质交易区间主要在29.55-29.58，上日交投则在29.540-29.580。 台湾股市周二狭幅盘整，大盘加权股价指数 于昨日一度突破两年四个月盘中高 点后，今日则在不到40点区间内震荡，成交量也较上日小幅萎缩 外资周二在台 股买超52.95亿台币，连二日买超。 本周全球重要经济数据以及事件分别为： 周二：美国10月批发(趸售)库存； 周三：新西兰央行利率决定 周四：美国11月进出口物价、一周初请失业金人数、11月零售销售；韩国央行公布利率 决议瑞士央行举行货币政策会议； 周五：美国PPI；美国一周ECRI经济领先指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.635 29.630 29.551-29.635 29.630 5.69 5.75 元太外汇经纪公司 29.625 29.625 29.555-29.625 29.625 1.95 2.77 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.080/-0.070 -0.060/-0.050 美元/台币六个月期 -0.285/-0.255 -0.255/-0.225 (完)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17