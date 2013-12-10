香港个股：光大国际寻求配售新股筹资高至37.5亿港元--销售文件

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港12月10日 - 据路透周二获得的销售文件显示，于中国从事污水处理和垃圾发电等环保业务的光大国际 寻求配售新股，筹资高至37.5亿港元。
文件显示，光大国际拟按每股8.46-8.72港元，配售4.3亿股新股，筹资36.3-37.5亿港元。
光大国际下午停牌，早盘一度涨至9.2港元并创历史新高；收报9.08港元，升1.91%。
配售价较早盘收市价折让4-6.8%。摩根士丹利 负责是次配售安排。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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