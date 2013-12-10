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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 15:52 BJT

香港个股：光大国际寻求配售新股筹资高至37.5亿港元--销售文件

路透香港12月10日 - 据路透周二获得的销售文件显示，于中国从事污水处理和垃圾发电等环保业务的光大国际 寻求配售新股，筹资高至37.5亿港元。

文件显示，光大国际拟按每股8.46-8.72港元，配售4.3亿股新股，筹资36.3-37.5亿港元。

光大国际下午停牌，早盘一度涨至9.2港元并创历史新高；收报9.08港元，升1.91%。

配售价较早盘收市价折让4-6.8%。摩根士丹利 负责是次配售安排。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)
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