金属期市：伦铜触及一个月高点，因美元下滑

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
继外贸和物价数据之后，周二发布的其它宏观数据进一步证实，中国经济处于平稳运行区间，工业和投资增长年末虽有所放缓，但基本在市场预期之中，消费增速则有明显回升。
AME已下修其对明年铜市过剩幅度的预估，最新预估为过剩13.6万吨，第一季平均价格料为7,300美元。
0703GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.1%至每吨7,137美元。早前曾触及11月12日以来最高位7,155美元。
上海期交所期铜主力2月合约 小涨0.39%至每吨51,100元人民币，此前也创一个月高点51,220元。
巴克莱周一表示，因供给吃紧，2014年基本金属料上涨，尤以镍引领涨势，不过不利的经济面因素料会令黄金和油价承压，并促使投资者避开这些商品。
过去两周LME镍价 表现领先，涨幅约为3%，不过今年以来镍价表现最糟糕，下跌超过18%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/李婷仪 审校 艾茂林/王翔琼)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选