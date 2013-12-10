金属期市：伦铜触及一个月高点，因美元下滑

继外贸和物价数据之后，周二发布的其它宏观数据进一步证实，中国经济处于平稳运行区间，工业和投资增长年末虽有所放缓，但基本在市场预期之中，消费增速则有明显回升。

AME已下修其对明年铜市过剩幅度的预估，最新预估为过剩13.6万吨，第一季平均价格料为7,300美元。

0703GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.1%至每吨7,137美元。早前曾触及11月12日以来最高位7,155美元。

上海期交所期铜主力2月合约 小涨0.39%至每吨51,100元人民币，此前也创一个月高点51,220元。

巴克莱周一表示，因供给吃紧，2014年基本金属料上涨，尤以镍引领涨势，不过不利的经济面因素料会令黄金和油价承压，并促使投资者避开这些商品。

过去两周LME镍价 表现领先，涨幅约为3%，不过今年以来镍价表现最糟糕，下跌超过18%。(完)

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