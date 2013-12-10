国际油市：布兰特原油升向110美元，数据显示中国石油需求强劲

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
美国原油期货 报每桶97.69美元，上涨0.35美元。周一该期货录得七日来首次下跌。
巴克莱资本分析师Sijin Cheng称，“若看环比增长，中国石油需求在企稳。”她表示，南方一大型炼厂检修结束，以及柴油供应紧缩意味着12月原油加工率会提高。
法国兴业银行驻新加坡的大宗商品分析师Mark Keenan称，中国政府推动的改革预计会支撑能源和金属等大宗商品的需求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 张涛)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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