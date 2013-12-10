国际油市：布兰特原油升向110美元，数据显示中国石油需求强劲

美国原油期货 报每桶97.69美元，上涨0.35美元。周一该期货录得七日来首次下跌。

巴克莱资本分析师Sijin Cheng称，“若看环比增长，中国石油需求在企稳。”她表示，南方一大型炼厂检修结束，以及柴油供应紧缩意味着12月原油加工率会提高。

法国兴业银行驻新加坡的大宗商品分析师Mark Keenan称，中国政府推动的改革预计会支撑能源和金属等大宗商品的需求。(完)

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