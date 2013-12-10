《汇市简讯》美元/瑞郎买单挂在0.8880-90，障碍位在0.8850

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
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* 美元/瑞郎卖单在0.8920-30、0.8960-65、0.8980和0.8990-00
* 欧元/瑞郎买单位于1.2210-15，障碍位在1.2200，停止单在上方
* 欧元/瑞郎卖单在1.2240-45、1.2250和1.2265-70
* 澳元/美元买单在0.9070和0.9050，卖单挂在0.9130和0.9145-50
* 美元/加元买单埋在1.0620和1.0600-10，卖单在1.0660
* 行权价在0.9125的澳元/美元期权到期，行权价在1.0580的美元/加元期权到期，行权价在0.8350的新西兰元兑美元期权到期。(完)
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路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选