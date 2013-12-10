《汇市简讯》美元/瑞郎买单挂在0.8880-90，障碍位在0.8850

0725GMT

* 美元/瑞郎卖单在0.8920-30、0.8960-65、0.8980和0.8990-00

* 欧元/瑞郎买单位于1.2210-15，障碍位在1.2200，停止单在上方

* 欧元/瑞郎卖单在1.2240-45、1.2250和1.2265-70

* 澳元/美元买单在0.9070和0.9050，卖单挂在0.9130和0.9145-50

* 美元/加元买单埋在1.0620和1.0600-10，卖单在1.0660

* 行权价在0.9125的澳元/美元期权到期，行权价在1.0580的美元/加元期权到期，行权价在0.8350的新西兰元兑美元期权到期。(完)

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