《汇市简讯》欧洲开盘：停止位和选择权障碍主导汇市走向

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
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* 澳元/美元下滑0.23%，美元/日圆微升0.07%，欧元/美元涨0.12%，英镑/美元升0.13%
* 日股日经指数下滑0.25%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美元/印尼卢比上扬0.43%，10年期美国公债收益率(殖利率)报2.8371%
* 中国数据显示经济有望达到2013年目标
* 欧洲方面尝试就关闭破产银行达成协议
* 泰国总理英拉呼吁抗议者参加选举(完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选