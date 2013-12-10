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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 15:39 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：停止位和选择权障碍主导汇市走向

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* 澳元/美元下滑0.23%，美元/日圆微升0.07%，欧元/美元涨0.12%，英镑/美元升0.13%

* 日股日经指数下滑0.25%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美元/印尼卢比上扬0.43%，10年期美国公债收益率(殖利率)报2.8371%

* 中国数据显示经济有望达到2013年目标

* 欧洲方面尝试就关闭破产银行达成协议

* 泰国总理英拉呼吁抗议者参加选举(完)
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