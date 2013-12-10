中国证券：新三板或月底前宣布扩容方案，之后将快速扩容

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透北京12月10日 - 中国证券网周二称，全国中小企业股份转让系统公司副总经理陈永民日前透露，国务院或将于12月底前宣布新三板扩容方案，方案出台后新三板将会迎来一个快速扩容的阶段。
“新三板扩容方案年内将出，作为2013年国家经济体制改革的重要任务，国务院或将于12月底前宣布扩容方案。”陈永民称。 陈永民表示。新三板扩容全国是大趋势。目前扩容各项准备工作已经就绪。 上月十八届三中全会通过的《决定》指出，中国将健全多层次资本市场体系。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选