《汇市简讯》英镑兑美元受到支撑，此前英央行总裁卡尼发表乐观言论

0735GMT

* 英镑兑美元在亚洲时段触及28个月高点1.6468，此前触发1.6450上方的停止单

* 英国央行总裁卡尼的乐观言论支撑英镑

* 英镑兑美元的卖单埋于1.6500前方(期权障碍位)

* 1.6443(12月2日高点)和1.6433(周一高点)目前是支撑位。1.6420是亚洲时段低点

* 英国10月工业生产和制造业产出数据将于0930GMT公布，预估分别较前月上升0.3%和0.4%。(完)

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