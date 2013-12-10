《汇市简讯》英镑兑美元受到支撑，此前英央行总裁卡尼发表乐观言论

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
0735GMT
* 英镑兑美元在亚洲时段触及28个月高点1.6468，此前触发1.6450上方的停止单
* 英国央行总裁卡尼的乐观言论支撑英镑
* 英镑兑美元的卖单埋于1.6500前方(期权障碍位)
* 1.6443(12月2日高点)和1.6433(周一高点)目前是支撑位。1.6420是亚洲时段低点
* 英国10月工业生产和制造业产出数据将于0930GMT公布，预估分别较前月上升0.3%和0.4%。(完)
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(编译 王翔琼；审校 张涛)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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