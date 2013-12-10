《交易视点》中国货币市场利率波动中枢继续上移--中金

路透北京12月10日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略双周报认为，明年资金面仍具有较大的不稳定性，回购利率的波动性也会增加，其波动中枢仍有抬升压力。债券收益率在目前水平上的下降空间也会比较有限。

货币市场利率的回落最终可能需要依赖央行货币政策的放松。而放松前提可能是房地产市场的降温以及非标融资需求的下降。

**明年贸易顺差有望创新高，净出口对GDP贡献有望转正**

11月进口增速符合预期，但出口增速大幅高于预期。尽管“虚假贸易”出口绝对额高于上月，但同比增速仍然下降，并不是出口增速超预期的主因。

我们认为出口大幅反弹与去年圣诞节需求与往年规律错位有关，这意味着12月出口增速又将明显回落。

进口方面，主要商品呈现价跌量升的特征，反映了前期大宗商品回落对采购需求的促进。但11月下半月以来价格已经出现反弹，将抑制12月的进口。明年全球GDP增速大概率将高于今年，有利于外需的改善。

但我们认为出口增速难以大幅提升。首先，从结构上看，全球经济改善主要受益于欧美贡献，其经济复苏对中国出口拉动作用在减弱，而与中国贸易关系密切亚洲国家经济改善有限。

其次，监管加强使得虚假贸易可能性下降，今年虚假贸易的高基数将削弱出口改善的幅度。综合考虑以上因素，我们预计明年出口增速将会提高至9%附近。

进口方面，一般贸易进口受房地产投资需求放缓可能下降，但加工贸易进口有望随出口改善，整体进口增速基本与今年持平在7%附近。

基于以上判断，明年全年贸易顺差将达到3200亿美元，创历史新高，不过与以往进出口同时扩张导致贸易顺差扩大不同，明年贸易顺差的创新高将是外需改善和内需乏力的结果，也是全球经济复苏而中国经济放缓的结果。

当然，海关统计贸易顺差的扩大并不一定意味着净出口对GDP的将转为正贡献，还需要考虑两个因素的影响：一是服务逆差扩大的幅度；二是出口和进口价格的相对涨幅。

根据我们测算，明年国际收支表下货物顺差将比今年扩大840亿美元，而服务逆差将扩大400亿美元，即使考虑到出口价格涨幅仍有望高于进口价格，二者合计的实际顺差比今年扩大仍然是大概率事件，因此净出口对GDP 的贡献有望转正，约为6%。

**货币市场利率波动中枢继续上移**

12月以来，资金面的紧张有所缓解，回购利率和同业存款利率都有一定幅度的回落。如果观察7天回购利率的月均值，则9月份以来呈现上升趋势，目前处于4.5%附近，跟当前水平一致。

7天回购作为一个重要的市场观测指标，也是央行货币政策调控所参考的重要变量。未来央行货币政策调控会逐步从数量调控转向价格调控。

进入四季度以来，央行货币政策有一定程度收紧，表现在逆回购不再持续发行，而是根据资金状况选择性暂停。而逆回购发行利率也较三季度上调20bp。在逆回购的指导作用下，7 天回购利率的波动中枢水平近期有所上升。

除政策因素以外，其他市场化因素也可能在明年进一步推高货币市场利率的波动中枢。包括：（一）流动性的支撑因素减弱。（二）货币市场基金和理财的大发展进一步降低银行的活期存款占比，并增加银行同业存款的比例，提高银行的资金成本。（三）IPO 重启后，增加对资金面的扰动。（四）资金稳定性下降的情况下，银行融出资金的意愿在下降。

综合这些因素看，明年资金面仍具有较大的不稳定性，回购利率的波动性也会增加，其波动中枢仍有抬升压力。债券收益率在目前水平上的下降空间也会比较有限。

货币市场利率的回落最终可能需要依赖央行货币政策的放松。而放松前提可能是房地产市场的降温以及非标融资需求的下降。

**中长期Shibor利率补涨，Shibor浮息债仍有追涨机会**

上周3个月Shibor利率在报价机制可能改革的预期推动下出现了补涨。目前各家银行吸收3个月同业存款利率仍普遍在6.5%以上。

如果NCD正式发行，考虑到NCD相比于同业存款有一定的流动性，且风险权重低于AAA短融，其定价可能低于同业存款和AAA短融，3个月NCD的合理定价预计在5.5%-6.0%区间。

如果3个月Shibor利率不明显偏离于NCD，则预计3个月Shibor利率这一轮的重估，可能会上升到5.5%-6.0%的区间。如果3个月Shibor利率重估到5.5%-6.0%的区间，那么Shibor互换利率也会上升到该区间。

目前Shibor 互换利率区间处于5.6%-5.7%的水平，短期内仍有上升空间，但如果逐步逼近6%，支付固定利率的投资者可以考虑平仓获利。

假设固息国开债收益率保持平稳，而3个月Shibor利率重估到5.5%-6%的区间，那么Shibor浮息债收益率仍与固息债较为接近的情况下，点差会从目前70-80bp系统性的降至0或者0以下，即至少有70-80bp的下降空间。

因此，Shibor浮息债仍有追涨空间，对持有Shibor浮息债的投资者，我们建议坚定持有。(完)