欧洲个股：沃尔沃将以11亿美元出售北美机械租赁业务

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透斯德哥尔摩12月10日 - 全球第二大卡车生产商--瑞典沃尔沃集团 周二表示，同意以约72亿瑞典克朗(11亿美元)价格，向美国私募股权公司Platinum Equity出售其北美机械租赁业务Volvo Rents。
沃尔沃在声明中称，这笔交易属于其聚焦核心业务战略的一部分，而且该交易将为该集团减少等同收购价数额的净债务。
不过沃尔沃也称，该交易也料将导致该集团营收在2013年第四季减少约15亿瑞典克朗。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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