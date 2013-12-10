版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 10日 星期二 15:58 BJT

欧洲个股：沃尔沃将以11亿美元出售北美机械租赁业务

路透斯德哥尔摩12月10日 - 全球第二大卡车生产商--瑞典沃尔沃集团 周二表示，同意以约72亿瑞典克朗(11亿美元)价格，向美国私募股权公司Platinum Equity出售其北美机械租赁业务Volvo Rents。

沃尔沃在声明中称，这笔交易属于其聚焦核心业务战略的一部分，而且该交易将为该集团减少等同收购价数额的净债务。

不过沃尔沃也称，该交易也料将导致该集团营收在2013年第四季减少约15亿瑞典克朗。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐