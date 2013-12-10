欧洲个股：沃尔沃将以11亿美元出售北美机械租赁业务

路透斯德哥尔摩12月10日 - 全球第二大卡车生产商--瑞典沃尔沃集团 周二表示，同意以约72亿瑞典克朗(11亿美元)价格，向美国私募股权公司Platinum Equity出售其北美机械租赁业务Volvo Rents。

沃尔沃在声明中称，这笔交易属于其聚焦核心业务战略的一部分，而且该交易将为该集团减少等同收购价数额的净债务。