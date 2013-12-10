更新版 1-中国钢铁：11月粗钢日产量降至年内低位，受市场疲弱和环保压力影响

* 11月粗钢日产量202.9万吨，为年内最低

* 环保压力和效益不佳降低钢厂开工率

* 小型钢厂减产力度或更大 (新增细节和评论)

路透北京12月10日 - 中国11月粗钢日产量第二个月下滑，并触及年内低位，因环保压力和市场环境不佳令钢厂开工率下降，其中中小型钢厂的减产力度或超过大型企业。

中国国家统计局周二公布，11月全国粗钢产量为6,088万吨，同比增长4.2%。据路透计算，当月粗钢日产量为202.9万吨，较10月下降3.3%，且创下2013年以来最低。

中国联合钢铁网资深分析师胡艳平表示，“11月产量下降一部分来自环保压力，另外市场本身也不太好，使部分企业、尤其是经营较灵活的小型钢厂的开工率降低。”

据中联钢跟踪的唐山地区148座高炉的开工数据，11月中旬开工率降到91%左右，10月末时曾达到95%。

在今年秋冬季中国多个省份出现严重雾霾天气的背景下，各地加强了对高污染、高排放行业的整治力度，河北等地多家不符合环保要求的小型钢厂被要求关停。此外，淘汰落后产能的工作也在钢铁行业持续推进。

而近期钢价走势持续偏弱，也打压了钢厂的生产积极性，上海螺纹钢期价 11月大部分时间徘徊于下半年低位附近。

不过据中国钢铁工业协会的钢产量旬报显示，11月上、中、下旬全国粗钢日产量分别为214.4、213.2和209.1万吨，均略高于统计局的数据。

业内人士表示，中钢协的数据主要由会员企业上报，非会员的产量主要通过按比例估算，因此减产力度较大的中小型钢厂情况或未充分反映。

国家统计局数据还显示，1-11月全国粗钢产量达到7.13亿吨，较上年同期增长7.8%。