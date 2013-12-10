路透调查：印尼央行12月料将维持利率不变，但明年第一季或升息

路透雅加达12月10日 - 路透调查结果显示，印尼央行周四料将维持指标利率不变。此时印尼卢比 仍由于美国缩减刺激举措的预期而承压。

11名受访分析师中八人预期，央行将维持指标利率在7.50%不变。

分析师称，近期数据已经表明印尼的贸易收支状况有所改善，印尼央行有可能还要等自6月以来共计175个基点加息的效果在经济中充分显现。

六名对明年第一季作出预测的分析师中，有五人认为央行将会升息，因为届时卢比汇率承受的压力料将加剧。