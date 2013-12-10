全球金市：金价因美元疲软而上涨，但美联储退场疑虑仍罩顶

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
黄金在过去两日上涨，因空头回补、技术卖盘和部分基金购入。
“短期牛市不太可能持续到下周，因为临近美联储联邦公开市场委员会(FOMC)今年最后一次会议，投机客可能会更加谨慎，”辉立期货投资分析师Joyce Liu表示。
由于近期经济数据强劲，市场担心美联储可能在12月17-18日会议上决定开始缩减850亿美元的月度购债规模。
由于市场担忧美联储缩减购债，金价今年已经下跌约四分之一。
美元走软也可能支撑金价，因为其走软可使美元定价的黄金对其他货币持有者更加廉价。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
现货金 1245.06 4.5 0.36 -25.65
现货银 19.91 0.09 0.45 -34.25
现货铂金 1377.75 6.01 0.44 -10.24
现货钯金 734.3 1.3 0.18 6.11
COMEX期金 1244.7 10.5 0.85 -25.73
COMEX期银 19.945 0.24 1.24 -34.2
汇率
欧元/美元 1.3742
美元指数 80.115
(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 王洋)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选