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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 16:04 BJT

全球金市：金价因美元疲软而上涨，但美联储退场疑虑仍罩顶

黄金在过去两日上涨，因空头回补、技术卖盘和部分基金购入。

“短期牛市不太可能持续到下周，因为临近美联储联邦公开市场委员会(FOMC)今年最后一次会议，投机客可能会更加谨慎，”辉立期货投资分析师Joyce Liu表示。

由于近期经济数据强劲，市场担心美联储可能在12月17-18日会议上决定开始缩减850亿美元的月度购债规模。

由于市场担忧美联储缩减购债，金价今年已经下跌约四分之一。

美元走软也可能支撑金价，因为其走软可使美元定价的黄金对其他货币持有者更加廉价。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1245.06 4.5 0.36 -25.65

现货银 19.91 0.09 0.45 -34.25

现货铂金 1377.75 6.01 0.44 -10.24

现货钯金 734.3 1.3 0.18 6.11

COMEX期金 1244.7 10.5 0.85 -25.73

COMEX期银 19.945 0.24 1.24 -34.2

汇率

欧元/美元 1.3742

美元指数 80.115

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 王洋)
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