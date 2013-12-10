中国债市：IRS再度上行，七天逆回购停做及NCD发行渐近令预期谨慎

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透上海12月10日 - 中国人民币利率互换(IRS) 在短暂走稳后，周二再度上行。央行公开市场七天期逆回购停做，以及同业存单（NCD）发行窗口渐近，均令市场预期偏谨慎。
市场人士表示，随着NCD发行的启动，三个月Shibor可能面临进一步重估，相关基准IRS的仍有一定上涨动力，但因此前反应已较为剧烈，升幅料将趋缓；而Repo（回购）基准IRS因短期资金面相对宽裕，续升空间暂有限。
“Repo基准的上了3－4个(基)点，Shibor基准也差不多，3-5个点吧，”上海一银行交易员称。
他谈到，市场上有说法称NCD本周就将启动发行，而对比同期限的资金利率来看，三个月Shibor定位仍显偏低，NCD的发行可能令三个月Shibor定价进一步贴近市场水平。
为规范同业存单业务，拓展银行业存款类金融机构的融资渠道，中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。
继上周四暂停14天期逆回购操作后，中国央行公开市场周二又停做了七天期逆回购，为七周来首次暂停；年底财政投放高峰期已至，短期资金供给较为充裕，在央行流动性管理态度仍相对谨慎的基调下，逆回购暂时淡出应属意料之中。
银行间市场周二主要质押式回购利率 继续下探，14天以上期限跌幅较大。市场人士指出，财政投放近期逐步显现，致隔夜资金供过于求；不过七天逆回购七周来首次暂停，以及国库现金定存利率创新高，均强化机构对年末等时点资金面谨慎预期。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.7800/4.8792 4.7963/4.8750 4.8396/4.9250 4.9359/5.0300 4.9221/5.1871
上日 4.7825/4.8892 4.7075/4.7879 4.7675/4.8500 4.8571/4.9500 4.8542/5.1267
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变动 -0.0025/-0.0100 +0.0888/+0.0871 +0.0721/+0.0750 +0.0788/+0.0800 +0.0679/+0.0604
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年11月人民币IRS成交的名义本金总额为2,657亿元，较10月的1,693.69亿元增近六成。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选