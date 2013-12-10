欧洲个股：英国保诚集团为亚洲部门设定新增长目标

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透伦敦12月10日 - 英国保险商--保诚集团 已经为亚洲业务设定新的成长目标。该公司计划在2017年底前，实现至少100亿英镑的累积自由盈余。
保诚集团在周二投资者大会前的一份声明中表示，按照国际财务报告准则(IFRS)计算，预计到2017年亚洲人寿和资产管理部门的年度税前营业利润将成长15%。
该集团称，目标是2017年亚洲部门的自由盈余达到9-11亿英镑，相比之下，2012年的自由盈余为4.84亿英镑。
“我们在快速增长的热门市场设有业务、迅速崛起且日益富裕的中产阶级对于储蓄和保险产品需求增加，再加上我们历来的表现，是公司制定2017年亚洲部门新目标的支持要素，”集团执行长Tidjane Thiam表示。(完) (编译 洪曦; 审校 王翔琼/隋芬)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选