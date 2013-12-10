表格：英国10月工业生产较前月增长0.4%，较上年同期增长3.2%

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透伦敦12月10日 - 英国国家统计局周二公布：
* 英国10月工业生产较前月增长0.4%(预估为升0.3%)；较上年同期增长3.2%
* 英国10月制造业产出较前月增长0.4%(预估为上升0.4%)；较上年同期增长2.7%
以下为详细数据，括号内为前值：
制造业产出 10月 9月 (9月前值) 预估
较上月(%) +0.4 +1.2 (1.2) 0.4
较上年同期(%) +2.7 +0.7 (0.8) 2.9
三个月变动(%) +0.5 +0.8 (0.9)
工业生产
较上月(%) +0.4 +0.9 (0.9) 0.3
较上年同期(%) +3.2 +2.2 (2.2) 3.2
三个月变动(%) +0.1 +0.6 (0.6) (完)
(编译 田建华; 审校 隋芬)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。