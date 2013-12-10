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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 17:36 BJT

表格：英国10月工业生产较前月增长0.4%，较上年同期增长3.2%

路透伦敦12月10日 - 英国国家统计局周二公布：

* 英国10月工业生产较前月增长0.4%(预估为升0.3%)；较上年同期增长3.2%

* 英国10月制造业产出较前月增长0.4%(预估为上升0.4%)；较上年同期增长2.7%

以下为详细数据，括号内为前值：

制造业产出 10月 9月 (9月前值) 预估

较上月(%) +0.4 +1.2 (1.2) 0.4

较上年同期(%) +2.7 +0.7 (0.8) 2.9

三个月变动(%) +0.5 +0.8 (0.9)

工业生产

较上月(%) +0.4 +0.9 (0.9) 0.3

较上年同期(%) +3.2 +2.2 (2.2) 3.2

三个月变动(%) +0.1 +0.6 (0.6) (完)

(编译 田建华; 审校 隋芬)
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