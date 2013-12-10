香港股市：量缩收跌，熔盛重工跳涨

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
成交量共计67亿美元，较20日均值低约21%。
市场在中国出炉更多数据后几无变化。数据显示中国经济今年有望增长7.5%。周二，中国领导人正召开关门会议研究2014年经济规划。
熔盛重工 飙升8.9%，领涨造船板块。政府此前宣布对在2013年至2015年提前报废更新的船舶进行补助。此举与政府稍早对该产能过剩的领域削减支持的承诺立场不一。(完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
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