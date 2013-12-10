香港股市：量缩收跌，熔盛重工跳涨

市场在中国出炉更多数据后几无变化。数据显示中国经济今年有望增长7.5%。周二，中国领导人正召开关门会议研究2014年经济规划。

熔盛重工 飙升8.9%，领涨造船板块。政府此前宣布对在2013年至2015年提前报废更新的船舶进行补助。此举与政府稍早对该产能过剩的领域削减支持的承诺立场不一。(完)