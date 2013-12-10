台湾央行：共发行1,300亿台币存单，存单发行余额持平

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透台北12月10日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,300亿台币存单，相较存单到期1,300亿台币，存单发行余额持平。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,251.00
91天期 0.93 34.00
182天期 1.05 15.00
央行上日共发行4,318.15亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,985.45亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为81亿台币，累计超额准备为24亿，加计前期1%的超额准备为827亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。