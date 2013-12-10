台湾央行：共发行1,300亿台币存单，存单发行余额持平

路透台北12月10日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,300亿台币存单，相较存单到期1,300亿台币，存单发行余额持平。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,251.00

91天期 0.93 34.00

182天期 1.05 15.00

央行上日共发行4,318.15亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,985.45亿台币。