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货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 17:37 BJT

表格：英国10月全球商品贸易逆差97.32亿英镑，预估为逆差93.5亿

路透伦敦12月10日 - 英国国家统计局周二公布：

* 10月全球商品贸易逆差97.32亿英镑(调查预估为逆差93.5亿)，9月修正后为逆差100.99亿

* 10月对非欧盟地区的贸易逆差为32.54亿英镑(调查预估为逆差36亿)，9月修正后为逆差38.92亿

* 10月整体商品与服务贸易逆差26.19亿英镑；9月修正后为逆差26.44亿

以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)

10月 9月 (9月前值) 预估

全球商品贸易收支 -9.732 -10.099 (-9.816) -9.35

对非欧盟贸易收支 -3.254 -3.892 (-3.845) -3.60

对欧盟28国贸易收支 -6.478 -6.207 (-5.971)

服务贸易收支 7.113 7.455 (6.548)

整体商品与服务贸易 -2.619 -2.644 (-3.268)

扣除石油及不稳定因素

的商品贸易收支 -8.404 -8.830 (-8.709) (完)

(编译 王翔琼；审校 田建华)
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