表格：英国10月全球商品贸易逆差97.32亿英镑，预估为逆差93.5亿

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透伦敦12月10日 - 英国国家统计局周二公布：
* 10月全球商品贸易逆差97.32亿英镑(调查预估为逆差93.5亿)，9月修正后为逆差100.99亿
* 10月对非欧盟地区的贸易逆差为32.54亿英镑(调查预估为逆差36亿)，9月修正后为逆差38.92亿
* 10月整体商品与服务贸易逆差26.19亿英镑；9月修正后为逆差26.44亿
以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)
10月 9月 (9月前值) 预估
全球商品贸易收支 -9.732 -10.099 (-9.816) -9.35
对非欧盟贸易收支 -3.254 -3.892 (-3.845) -3.60
对欧盟28国贸易收支 -6.478 -6.207 (-5.971)
服务贸易收支 7.113 7.455 (6.548)
整体商品与服务贸易 -2.619 -2.644 (-3.268)
扣除石油及不稳定因素
的商品贸易收支 -8.404 -8.830 (-8.709) (完)
(编译 王翔琼；审校 田建华)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。