表格：英国10月全球商品贸易逆差97.32亿英镑，预估为逆差93.5亿

* 10月全球商品贸易逆差97.32亿英镑(调查预估为逆差93.5亿)，9月修正后为逆差100.99亿

* 10月对非欧盟地区的贸易逆差为32.54亿英镑(调查预估为逆差36亿)，9月修正后为逆差38.92亿