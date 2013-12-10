更新版 1-中国汇市：人民币即期小幅收升续刷新纪录，升值速度明显放缓

* 人民币即期小幅收升 * 中间价和即期三天来涨幅均近200个点子 * 升值速度明显放缓，市场保持谨慎 * 供需基本平衡，成交量维持低位 (新增收盘报价和评论) 路透北京12月10日 - 人民币兑美元即期 周二小幅收升，与中间价一道继续 刷新历史纪录。市场在此前连两天升值近200个点子后，于6.07元关口暂作盘整，升值速度 明显放缓。疑似干预的大行购汇迹象仍不明显，不过市场在临近整数关口时还是倍加小心。 “貌似感觉到还有一点点大行购汇，力量不大。感觉像出来警告一下，别太过啊，我会 买的。”上海一股份行交易主管说。 自上周五以来，人民币汇率再次开启一轮大幅飙涨行情。三天以来，人民币中间价和即 期汇率均升值近200个点子。今年至今累计涨幅达到2.62%。 随着人民币短期大幅升值，和外汇局再度发文加强银行监管，打击虚构贸易背景跨境套 利的行为，从价格和需求两方面，都对结汇意愿起到遏制作用。而购汇方面，则仍在等候人 民币续升后提供更好的价格。这使今天供需相对平衡，成交量也维持低位。 根据中国外汇交易中心数据，今年11月外汇远期交易量暴涨，单月合计折逾133亿美元 ，远超今年前11个月平均25.21亿美元的水平。这为外管局最新打击虚假远期贸易融资业务 的汇发44号文提供了佐证。 AETOS艾拓思资本集团高级分析师陈迪认为，人民币兑美元汇率在6元附近是一个均衡水 平。随着美国退出QE的预期再度升温，后期人民币继续升值的压力在减小。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0710 6.0723 0.02% 中间价 6.1114 6.1130 0.03% 成交额 143亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.67% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 23 6.0703 6.0726 2013年来即期升贬值幅度 2.62% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 510 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日 1年期NDF 6.1145/75 6.1170 CNH即期 6.0645/55 6.0633 人民币兑美元今日开盘价6.0703元，再创即期汇价的纪录高位。今日人民币兑美元中间 价 为6.1114元，亦为第三日创纪录新高，上日中间价为6.1130元。 全球汇市方面，欧元周二深受追捧，兑日圆一度刷新五年高位，兑美元则创下六周高位 ，因对欧洲央行进一步采取刺激举措的预期持续消退。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)