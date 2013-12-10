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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 17:01 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期小幅收升续刷新纪录，升值速度明显放缓

* 人民币即期小幅收升
    * 中间价和即期三天来涨幅均近200个点子
    * 升值速度明显放缓，市场保持谨慎
    * 供需基本平衡，成交量维持低位

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京12月10日 - 人民币兑美元即期 周二小幅收升，与中间价一道继续
刷新历史纪录。市场在此前连两天升值近200个点子后，于6.07元关口暂作盘整，升值速度
明显放缓。疑似干预的大行购汇迹象仍不明显，不过市场在临近整数关口时还是倍加小心。
    
    “貌似感觉到还有一点点大行购汇，力量不大。感觉像出来警告一下，别太过啊，我会
买的。”上海一股份行交易主管说。
    
    自上周五以来，人民币汇率再次开启一轮大幅飙涨行情。三天以来，人民币中间价和即
期汇率均升值近200个点子。今年至今累计涨幅达到2.62%。
    
    随着人民币短期大幅升值，和外汇局再度发文加强银行监管，打击虚构贸易背景跨境套
利的行为，从价格和需求两方面，都对结汇意愿起到遏制作用。而购汇方面，则仍在等候人
民币续升后提供更好的价格。这使今天供需相对平衡，成交量也维持低位。
            
    根据中国外汇交易中心数据，今年11月外汇远期交易量暴涨，单月合计折逾133亿美元
，远超今年前11个月平均25.21亿美元的水平。这为外管局最新打击虚假远期贸易融资业务
的汇发44号文提供了佐证。 
    
    AETOS艾拓思资本集团高级分析师陈迪认为，人民币兑美元汇率在6元附近是一个均衡水
平。随着美国退出QE的预期再度升温，后期人民币继续升值的压力在减小。
  
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.0710        6.0723    0.02%
                  中间价               6.1114        6.1130    0.03%
            成交额                    143亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.67% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        23         6.0703    6.0726
            2013年来即期升贬值幅度      2.62%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF       510                      
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:45            今日         上日        
             1年期NDF                 6.1145/75      6.1170       
                     CNH即期          6.0645/55      6.0633       
    
    人民币兑美元今日开盘价6.0703元，再创即期汇价的纪录高位。今日人民币兑美元中间
价 为6.1114元，亦为第三日创纪录新高，上日中间价为6.1130元。
    
    全球汇市方面，欧元周二深受追捧，兑日圆一度刷新五年高位，兑美元则创下六周高位
，因对欧洲央行进一步采取刺激举措的预期持续消退。 
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
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