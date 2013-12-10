投行观点：明年香港窝轮和牛熊证市场交投有望上升--摩根大通

路透香港12月10日 - 投行摩根大通周二称，预料明年中国金融改革的利好消息将刺激香港股市成交量增加，从而带动窝轮（衍生权证）和牛熊证市场交投上升。

摩根大通香港认股证牛熊证销售及市场部主管张智卓在记者会上称，受惠于国内金融改革的消息刺激，香港大市成交金额由500亿港元的水平升至700-800亿港元的水平，在此情况下预料明年窝轮和牛熊证的交投亦会上升。

“明年市场焦点仍在国策受惠股而非权重股，因此预料牛熊证会较窝轮活跃。”他说。国策受惠股的行业包括环保、清洁能源医疗、社会保障以及铁路。

截至今年11月底的街货价值计算，摩根大通是香港最大的窝轮发行商，以及第三大牛熊证发行商。

张智卓称，今年以来认股证占大成交比例呈下跌趋势，主要由于大市成交集中于科网股和澳门赌业股，大盘股如中国移动 、建行 的交投偏低。首11个月认股证日均成交约74.8亿港元，占大市平均成交比例约12.1%；11月的成交比例则降至9.3%，年初高位为逾14%。

而牛熊证的成交比例保持平稳，首11月的日均成交约46.7亿港元，占大市比重约7.6%。