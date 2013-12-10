意大利数据：第三季GDP终值为较前季持平，较上年同期下滑1.8%

路透12月10日 - 意大利官方统计机构ISTAT周二公布的数据显示，该国第三季经济处于停滞状态，结束了两年的收缩。

ISTAT公布的数据显示，意大利第三季国内生产总值(GDP)终值修正后为较前季持平，较上年同期下滑1.8%，初值分别为下滑0.1%和下滑1.9%。

ISTAT一位发言人表示，从技术角度说该数据还不足以说明衰退结束。

意大利第二季GDP修正后仍分别为较前季下滑0.3%和较上年同期下滑2.2%。

第三季意大利经济受到了库存大幅增加的支持，而贸易对经济增长的贡献则为负。(完)