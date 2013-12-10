意大利数据：第三季GDP终值为较前季持平，较上年同期下滑1.8%

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
路透12月10日 - 意大利官方统计机构ISTAT周二公布的数据显示，该国第三季经济处于停滞状态，结束了两年的收缩。
ISTAT公布的数据显示，意大利第三季国内生产总值(GDP)终值修正后为较前季持平，较上年同期下滑1.8%，初值分别为下滑0.1%和下滑1.9%。
ISTAT一位发言人表示，从技术角度说该数据还不足以说明衰退结束。
意大利第二季GDP修正后仍分别为较前季下滑0.3%和较上年同期下滑2.2%。
第三季意大利经济受到了库存大幅增加的支持，而贸易对经济增长的贡献则为负。(完)
(编译 王洋; 审校 徐文焰)
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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