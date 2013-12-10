版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 10日 星期二 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--12月10日

路透伦敦12月10日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           402,050         -3,225
    锡            10,625            +75
    铅           225,950         -1,000
    锌           932,425         -4,725
    铝         5,432,600         -8,600
    镍           253,836           +780
    铝合金        58,640            -80
    NASAAC        86,860           -140
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种     库存数据            库存分布                 品种     库存数据           库存分布
 铜       MCU-STOCKS        <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅       MPB-STOCKS       <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS        <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡       MSN-STOCKS       <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS        <0#MZNSTX-LOC-GRD>       铝合金   MAA-STOCKS       <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS        <0#MNISTX-LOC-GRD>       NASAA    MNA-STOCKS       <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐