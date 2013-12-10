路透基点：台湾和平电力公司117亿台币融资案共有11家银行参贷--RLPC

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港12月10日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，台湾和平电力股份有限公司的五年期116.48亿台币融资案已经截止，共有11家银行参贷。
11家银行包括牵头行兼簿记行台湾银行、中华开发工业银行、瑞穗银行。
其他八家银行分别是：全国农业金库、永丰银行、彰化银行、中国信托、华南银行、三井住友银行、台北富邦银行、合作金库银行。
根据消息人士说，这笔融资案额度尚未分配。预计年底之前签约。
本案由借款人在台湾花莲的发电厂抵押，分别A部分90亿台币定期贷款、B部分11.48亿台币履约保证贷款，以及C部分15亿台币循环信贷。
AC部分利率较二级市场商业票据利率加码60个基点，B部分提供40个基点的年担保费。
银行受邀参与此案。承贷12亿台币或以上者，有12个基点的前端费，并享有牵头行头衔；承贷7-11亿台币者，有8个基点的费用；承贷4-6.99亿台币者，有4个基点的费用。
A部分分10期每半年等额偿还，有半年的宽限期。
AB部分所筹款项用于为1998年12月签署的322.7亿台币15年期贷款提供再融资。那笔贷款是用来支持花莲独立电力项目。C部分用作营运资本。(完) (编译 李婷仪 审校 隋芬)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选