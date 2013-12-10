《交易视点》中国流动性难有超预期波动，短期债市高位震荡--中信证券

路透北京12月10日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，近来补库存需求明显放缓但经济运行相对平稳，通胀年内温和可控，但明年仍有上行压力，因此中性偏紧货币政策暂不会转向，资金利率也将维持在中性偏高水平。

在此背景之下，市场流动性出现超预期波动的概率也较低，使得市场情绪有所好转，提升了债券市场安全边际，加上利率债供给接近尾声，收益率上行空间有限，短期内市场仍将延续高位震荡的行情。

因此，建议交易型机构在总量控制的前提下，关注短久期品种随资金面改善带来的交易机会，但不建议重仓参与；对配置型机构而言，目前中长期利率产品收益率仍具备较好的配置价值，建议继续关注。

**11月份出口增速超预期**

11月份出口同比增速大幅上升7.1个百分点至12.7%，明显超出市场预期；而进口同比增速由上月的7.6%小幅回落至5.3%；贸易顺差338亿美元，较10月的311亿美元进一步扩大，创出近5年来的新高。

从季调后的环比数据看，11月份出口与进口季调环比折年率分别在-6.2%和-22.4%附近，较10月份出现大幅下滑，显示11月份出口增长超预期更多可能受去年同期基数较低影响，与全球经济整体复苏也有一定关系。

考虑到去年四季度和今年一季度虚假贸易带来的整体高基数，我们仍然维持四季度出口增速在7%左右的判断。

**市场研判和投资策略**

从未来趋势看，上周一公布的汇丰PMI终值较初值上修0.4个百分点，与10月份终值基本持平，显示短期内经济运行仍相对平稳，但补库存需求有明显放缓的迹象，未来增长的持续性有待观察；

通胀年内温和可控，本周公布的11月份CPI预计将维持在3.1-3.2%，12月份CPI将下行至3%以下，货币政策边际收紧的可能性较小，但考虑到通胀水平在明年仍有上行压力，因此中性偏紧的货币政策暂不会转向。

从流动性看，财政存款的季节性投放一定程度上利好资金面，但年末因素可能对资金面带来明显的冲击，央行的公开市场操作将是流动性维稳的决定性因素，我们认为资金利率仍将维持在中性偏高的水平，但是出现超预期波动的概率较低。

整体来看，基本面、政策面和资金面暂时没有趋势性信号，但相对平稳的资金面和资金利率中枢定位的逐渐明确使得市场情绪有所好转，提升了债券市场安全边际，加上利率债供给接近尾声，收益率上行空间有限，短期内市场仍将延续高位震荡的行情。

具体到策略方面，建议交易型机构在总量控制的前提下，关注短久期品种随资金面改善带来的交易机会，但不建议重仓参与；对配置型机构而言，目前中长期利率产品收益率仍具备较好的配置价值，建议继续关注。 (完)