《市场洞察》同业存单扩容有望避免钱荒再现，但核算口径待明确

作者 徐永

路透上海12月10日 - 中国银行间市场推出存款类法人同业存单，将目前分行各自为政的同业负债拓展上收至银行总行，将和未来上线的央行第二代支付系统一道，支持银行实现“一点接入，一点清算”，强化银行总行的流动性管理能力，从而有望避免6月底的结构性“钱荒”的前车之鉴。

同业存单新政推动利率市场化再上层楼，亦对央行的货币政策执行及决策继续提出挑战，这主要来自于M2统计及现行法定存款准备金率等指标的干扰，在保险公司等投资同业存款的核算上矛盾比较明显。

具体而言，非存款类金融机构的同业存款已在2011年M2新口径中计入了M2，但存款类机构的同业存款是不计入的。

在同业业务较快发展的近两年，资产方银行间买入返售类信贷业务，因最终货币创造形成了企业存款而计入了M2，但负债端存款类机构如银行之间的负债业务，可能是被M2遗漏的。

同业存单推出后，银行间的同业存单投资，将使此类低估继续存在。

不仅M2，存贷比和准备金率是否纳入亦不甚明了。据了解，央行在银行征求同业存单意见时，银行曾经上报了需明确是否纳入的反馈，但从央行发布的同业存单20号文来看，问题仍有待明确。

央行只是表示，同业存单在会计上单独设立科目进行管理核算；在统计上单独设立存单发行及投资统计指标进行反映。但这种单独核算，是否意味着在存贷比，准备金率，及M2核算上，和现行同业存款不同，尚未明确。

按照现行同业存款的核算方式，即不算存贷比和准备金率的可能性较大。

果然如此，将给诸如保险公司的存款业务带来矛盾。保险公司的协议存款目前是作为一般性存款，需要缴纳法定准备金率，但不纳入M2。

未来保险资金投资一家银行发行的同业存单，如果是统一和其他投资者一样，作为同业存款核算，将不缴法定准备金率，同时作为非银同业存款计入M2；但若是以保险公司存款区分，则情况刚好相反。

为了货币政策调控的决策依据更为坚实，央行或许需要尽快明确此类核算及口径问题。

**积极作用**

除了相关口径有待明确外，同业存单业务特别是发行规模扩大后的同业存单业务，在银行流动性管理及货币市场利率锚效应方面的积极作用，还是比较明确的。

流动性利好方面，同业存单由总行法人机构发行，若规模扩大，甚至将来全面替代分行融资模式，将使得总行的负债及流动性管理能力提高，和第二代支付一道，实现一点接入，一点清算。

反观目前的同业存款，多由银行分行具体执行，且之前第一代央行支付系统，银行总行对各分行的资金调配及掌握能力也有限，这使得一旦同业杠杆及期限错配较高，并发生流动性突发收紧时，分行之间的流动性紧张及在途资金干扰，会放大市场的流动性紧张情绪，并且总行的及时调剂反应能力也受制约。

6月底银行间“钱荒”时，甚至经常发生A银行从B银行的某家分行，低成本融入资金，然后以更高利率拆借给B银行另外一家分行的笑话。钱荒固然有美国QE退出预期，季节性因素，及银行的同业业务杠杆过高等问题，但同业存款的分行融资模式，及总行对分行的资金调配缺陷，也是重要原因，而若同业存贷及新一代支付系统的推行，钱荒或许在很大程度上就可避免。

利率锚效应方面，央行货币政策调控从数量调控向价格调控过渡期间，利率基准是shibor，央票，质押式回购利率，贷款基础利率，还是公开市场操作利率，即使是市场机制决定，也一直未有定型。