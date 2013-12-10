《交易视点》中国信用债市场情绪转暖，收益率可能重新定位--中信证券

路透北京12月10日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，流动性改善和资金利率企稳使得债市投资者情绪有所改观，而未来资金利率可能延续偏高但相对稳定走势，信用债市场收益率可能重新定位，在新的区间呈窄幅震荡。

此外，利率债收益率的相对企稳可能缓解高等级债券的调整压力，但收益率下行动能仍有待观察。

**财政存款大投放对资金面形成一定利好**

资金利率小幅下行对短融市场形成一定支撑，上周短融收益率相对平稳，目前来看，1年期AAA短融收益率维持6.10%左右的水平；从未来趋势看，年末财政存款季节性大规模投放对于资金面的将形成一定利好。

但同样需要关注可能利空因素，其一是年末时点因素的来临将明显考验资金面的深度，其二是美联储QE政策是否超预期退出对外汇占款规模的影响，其三是央行可能更倾向于维持适度偏紧的资金面，并不乐见明显宽松的资金面。

因此年底之前，对于我们可能难以迎来资金面的明显宽松，资金利率水平可能将维持相对偏高的水平，但对于短融市场来说，考虑到相对较高的绝对收益率水平，仍然具有一定配置价值。

**收益率可能重新定位，在新区窄幅震荡**

由于上周中票收益率未随政策性金融债等利率产品收益率上行，信用利差较前一周有所收窄，3-5年AAA中票与非国开金融债的利差下降至65-70BP的水平；

对市场未来趋势，从本周即将公布经济数据看，可能难以明显超出市场预期，对市场的影响相对中性；

除此之外，一方面，需要关注资金面的走势，从央行公开市场操作的态度看，虽然资金利率可能将维持相对偏高的水平，但是过度波动的资金面同样并不符合央行的操作意图，因此资金利率可能会延续偏高但相对稳定的走势，在资金利率中枢逐渐明朗之后，市场收益率可能重新定位，在新的区间呈窄幅震荡。

另一方面，需要关注资金成本上升推动的去杠杆趋势可能对实体经济的影响，如果增长或通胀有超预期下行，则可能形成一定的阶段性行情。

**交易所债市收益率下行动能仍待观察**

受流动性改善和银行间市场利率债企稳因素影响，上周交易所高等级债券和部分城投债收益率有所下行，投资者投资情绪有所改观，但房地产和低评级产业债投资情绪仍较为低迷；

从未来趋势看，短期内资金面的不稳定和紧缩预期仍然存在，同时需要关注未来IPO重启对于交易所资金面更为直接的冲击，虽然利率债收益率的相对企稳可能缓解高等级债券的调整压力，但收益率下行动能仍有待观察；

低等级债券可能仍不容乐观，虽然2013年上市公司整体业绩较2012年有所好转，但部分行业业绩仍存在下行或亏损压力，这将影响低等级占比相对较高的交易所产业债的投资情绪。

**个券点金**

上周共有42只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量568亿元；

短融和超短融中，我们推荐13大唐SCP003、13国电集SCP009、13悦达CP002；

私募票据中，我们推荐13铁物资PPN001、13 金元PPN002、13广汇集团PPN002；企业债中，我们推荐13铁道11。 (完)