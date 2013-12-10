新兴汇市：菲律宾披索领跌新兴亚币，受境外基金卖盘打压

香港个股：招商局港口以逾54亿元人民币认购汕头港务集团六成股权
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
尽管数据显示菲律宾10月出口同比增长14%，但股市仍下跌。菲律宾9月出口增长5.1%。
印度卢比 下滑，受累于石油进口商的美元买需和国内股市疲软。
韩元/美元 创28个月新高后回吐部分涨势，因韩国政府对韩元飙升提出了最新警告。
亚洲 当日 今年以来 2012年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 103.12 103.26 +0.14 -15.84 86.79
坡元 1.2507 1.2493 -0.11 -2.30 1.2219
台币 29.635 29.630 -0.02 -1.68 29.136
韩元 1052.00 1053.00 +0.10 +1.77 1070.60
菲律宾披索 44.27 44.15 -0.27 -7.27 41.05
印尼卢比 11980.00 11965.00 -0.13 -19.62 9630.00
印度卢比 61.20 61.13 -0.11 -10.15 54.99
马币 3.2085 3.2095 +0.03 -4.69 3.0580
人民币 6.0705 6.0723 +0.03 +2.63 6.2303
(完)
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路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17