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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 16:48 BJT

新兴汇市：菲律宾披索领跌新兴亚币，受境外基金卖盘打压

尽管数据显示菲律宾10月出口同比增长14%，但股市仍下跌。菲律宾9月出口增长5.1%。

印度卢比 下滑，受累于石油进口商的美元买需和国内股市疲软。

韩元/美元 创28个月新高后回吐部分涨势，因韩国政府对韩元飙升提出了最新警告。

亚洲 当日 今年以来 2012年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 103.12 103.26 +0.14 -15.84 86.79

坡元 1.2507 1.2493 -0.11 -2.30 1.2219

台币 29.635 29.630 -0.02 -1.68 29.136

韩元 1052.00 1053.00 +0.10 +1.77 1070.60

菲律宾披索 44.27 44.15 -0.27 -7.27 41.05

印尼卢比 11980.00 11965.00 -0.13 -19.62 9630.00

印度卢比 61.20 61.13 -0.11 -10.15 54.99

马币 3.2085 3.2095 +0.03 -4.69 3.0580

人民币 6.0705 6.0723 +0.03 +2.63 6.2303

(完)

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